Rekabet Kurumu Yapay Zeka Ekosistemine Yönelik Sektör İncelemesi Başlattı
Rekabet Kurumu Yapay Zeka Ekosistemine Yönelik Sektör İncelemesi Başlattı

10.04.2026 03:19
Rekabet Kurumu, yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerin piyasa güçlerini ve rekabet kurallarını nasıl dönüştürdüğünü incelemek için kapsamlı bir sektör çalışması başlatıyor. Yapay zeka ekosisteminin dinamikleri ve potansiyel rekabet karşıtı riskler analiz edilecek.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yapay zekanın artık sadece teknolojik bir gelişim değil, rekabet kurallarını yeniden yazan, piyasa güçlerini dönüştüren ve ekonomik dengeleri kökten etkileyen bir araç haline geldiği belirtildi. Özellikle üretken yapay zeka alanındaki hızlı gelişmelerin, veri, hesaplama gücü ve platform ekosistemleri etrafında şekillenen yeni bir rekabet düzeni oluşturduğu vurgulandı. Bu yeni düzende, rekabetin nasıl oluştuğu, sürdürüldüğü ve belirlendiğinin yeniden tanımlandığı ifade edildi.

Rekabet Kurulu, bu dönüşümün piyasalar üzerindeki etkilerini bütüncül bir perspektifle değerlendirmek ve ortaya çıkan rekabet risklerini zamanında tespit edebilmek için yapay zeka ekosistemine yönelik kapsamlı bir sektör incelemesi başlattı. Yapay zeka değer zincirinin altyapıdan model geliştirmeye ve uygulamalara uzanan çok katmanlı bir yapı üzerine kurulu olduğuna dikkat çekildi. Temel modellerin geliştirilmesi aşamasında veri, bilgi işlem kapasitesi, teknik uzmanlık ve finansman gibi girdilere erişimin belirleyici rol oynadığı, bu kaynaklara erken erişen teşebbüslerin pazardaki güçlerini hızla pekiştirebildiği ve rekabet dinamiklerini etkilediği açıklandı.

Yapay zeka değer zincirinin merkezindeki temel modellerin genel amaçlı niteliğinin bu dinamikleri daha da belirgin hale getirdiği, erken avantaj elde eden teşebbüslerin pazara giriş koşullarını ağırlaştırabileceği ve kullanıcıların belirli ekosistemlere kilitlenmesi gibi riskler getirdiği belirtildi. Bu nedenle, temel girdilere erişim koşulları, ekosistem içi ilişkiler ve dağıtım kanalları üzerindeki kontrolün pazar yapısı üzerindeki etkilerinin bütüncül biçimde incelenmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Yapay zeka teknolojilerinin büyük dijital platformlarla entegrasyonunun rekabet hukuku açısından kritik sorunlara işaret ettiği, kendini kayırma ve dışlama gibi davranışlara zemin hazırlayabileceği ve gelecekteki rekabet dinamiklerini etkileyebileceği ifade edildi. Ayrıca, yapay zeka alanındaki birleşme ve devralma işlemlerinin yoğunlaşma denetimi bakımından giderek daha kritik hale geldiği, bu teknolojinin bazı işlemlerde doğrudan ilgili pazarı oluşturduğu veya veri avantajları gibi unsurlar üzerinden değerlendirme gerektirdiği belirtildi.

Başlatılan sektör incelemesi kapsamında, yapay zeka ekosisteminin temel modeller ekseninde nasıl şekillendiği, değer zincirinin farklı katmanları arasındaki ilişkiler, kritik girdilere erişim koşulları ve veri ile hesaplama gücünün rekabet üzerindeki etkilerinin kapsamlı şekilde analiz edileceği açıklandı. İnceleme ile yapay zeka alanındaki yapısal eğilimlerin ve potansiyel rekabet karşıtı risklerin erken tespit edilmesi, bulguların politika geliştirme süreçlerine ve rekabetçi yapının korunmasına yön vermesi amaçlanıyor. Kurum, yapay zeka alanındaki dönüşümü yakından takip ederek ülke ekonomisi ve rekabetçi dengeler üzerindeki etkilerini incelemeye devam edeceğini bildirdi.

