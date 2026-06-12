Rekabeti Engelleyen Tavuk Firmalarına Operasyon - Son Dakika
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Rekabeti Engelleyen Tavuk Firmalarına Operasyon

12.06.2026 10:41
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İstanbul merkezli 12 ilde tavuk eti sektöründe rekabeti engelleyen 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 12 ilde tavuk eti sektöründe rekabeti engelledikleri tespit edilen firmalara yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatıldı. Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı'ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirildi.

Bunun üzerine ekipler, bu sabah İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Olaylar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rekabeti Engelleyen Tavuk Firmalarına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mahmut Esat Erbay1 Mahmut Esat Erbay1:
    vay canına tavuklarda da kartel yapıyolarmış! Eski zamanlarda bunlar karşıya gözaltına alınırdı ama şimdi ne olacak bakalım! 0 0 Yanıtla
  • Nihat Epli Nihat Epli:
    yahu bi baksana fiyatlar nasıl da uçuyo tavuk etinde hepimiz bu rekabetin olmayışından ödüyoruz işte devlet ne zaman normal fiyat yapıcak ya ben böyle geçinemiyorum artık her ay daha pahalı oluyo her şey 0 0 Yanıtla
  • Fatih Nazmi Sağlam Fatih Nazmi Sağlam:
    valla bu tavuk işinin perde arkasında neler döndüğünü merak ettim de acaba gerçekten ne kadar para var bu işte 0 0 Yanıtla
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