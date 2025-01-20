Reklam Kurulu, 29 Milyon TL Ceza Kesti - Son Dakika
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Reklam Kurulu, 29 Milyon TL Ceza Kesti

Reklam Kurulu, 29 Milyon TL Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun toplantısında 188 dosyaya ceza ve durdurma kararı alındı.

20.01.2025 11:06
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(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun 16 Ocak 2025'de gerçekleştirdiği bu yılın ilk toplantısında, 188 dosyaya reklam durdurma ve 29,1 milyon TL idari para cezası verildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunca, 16 Ocak'ta yapılan bu yılın ilk toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelenerek, bazı cezaların uygulanmasına karar verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle 2024 yılında 277 milyon liranın üzerinde para cezası uygulayan Reklam Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen 353 sayılı 2025 yılının ilk toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında görüşülen 209 adet dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı ve 188 dosya hakkında reklam durdurma cezaları ile birlikte, toplam 29 milyon 136 bin 384 lira idari para cezası, aykırı bulunan dosyalardan 10'una tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu toplantıd,a tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edilmesinin engellenmesi amacıyla bankacılık sektöründe çevreye ilişkin beyanlarının kullanımına yönelik incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, enerji kimlik belgesi bulunan konutlara özel 'yeşil konut kredisi' ve elektrikli ve hibrit araçlara özel 'yeşil taşıt kredisi' gibi kredi reklamlarında ana vaadin açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği, ancak reklamlarda faiz oranı veya ücret muafiyeti gibi avantajlardan bahsedildiği, bu avantajlara dair yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı tespit edildi. Ayrıca, çevreye ve doğaya duyarlılığa ilişkin 'cazip' ve 'uygun faiz oranı' veya ücret muafiyetinden bahsedilmesine rağmen uygulamada standart kredilerden bir farklılığın olmadığı, son olarak gerçekleştirilen çevresel eylemlerin gerçekte olduğundan daha fazla etki yarattığı yönünde izlenim oluşturulduğu hususları tespit edildi.

Bu kapsamda, bahsi geçen aykırılıklan içeren reklamlarla ilgili, 10 banka hakkında reklamların 'durdurulması cezası' uygulanmasına, ayrıca finansal piyasalara ilişkin birlik ve sivil toplum kuruluşlarına yazı ile bilgilendirme yapılmasına karar verildi.

Finansal sözleşmelere taraf olan tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için kredi reklamlarında faiz ve kar payı dışında tüm ücret, komisyon ve masraflar da belirtilmesi, kredinin toplam maliyetini ve yıllık maliyet oranını gösteren bilgiler, reklamın ana mesajında yer almalıdır. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından bir finansman şirketinin araç kampanyası reklamında, faiz oranlı kredinin şartı olarak alınan katılım ücretinin ana mesajda yer almadığını ve bu ücretin dahil olduğu yıllık maliyet oranı bilgisinin verilmediği tespit edildi. Böylelikle tüketicilerden kredinin gerçek maliyetinin gizlendiği belirlendi. Bu gerekçelerle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Reklam Kurulu, 29 Milyon TL Ceza Kesti - Son Dakika

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