Rekor Tarımsal Üretim Yılı - Son Dakika
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Rekor Tarımsal Üretim Yılı

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Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider, Türkiye'de bu yıl rekor tarımsal üretim gerçekleştiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye genelinde bu yıl neredeyse bütün ürün gruplarında rekor seviyede üretim gerçekleştiğini belirtti.

Gizligider, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde düzenlenen ayçiçeği hasadı programında yaptığı konuşmada, Trakya'nın tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Edirne topraklarında çok çeşitli ürünlerin yetiştirildiğini belirten Gizligider, "Tarımsal üretimimizde Trakya ve özellikle Edirne bizim için son derece kıymetli. Bu topraklarda adeta bir laboratuvar gibi üretim yapılıyor. Türkiye'deki üretim çeşitlerinin neredeyse tamamını bu topraklarda elde ediyoruz." dedi.

Bereketli bir tarım yılı geçirildiğini ifade eden Gizligider, şunları kaydetti:

"Neredeyse bütün ürün gruplarında rekor bir üretim var. Bu yıl gerçekten bereket senesi. Gerek yağış gerek güneşlenme oranı gerekse toprağın üretim için ihtiyaç duyduğu diğer şartlar bakımından son derece verimli ve bereketli bir yıl yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu bereket üreticimizin cebine ve kazancına da yansıyacak. Üretimde sürdürülebilirlik ve devamlılık açısından önemli katkı sağlayacaktır."

Gizligider, tarımsal üretime destek veren kurumlara ve yerel yöneticilere teşekkür etti.

Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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