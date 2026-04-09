Rektör Gençcelep'ten Vali Taşyapan'a Ziyaret
Rektör Gençcelep'ten Vali Taşyapan'a Ziyaret

09.04.2026 17:59
Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Vali Taşyapan'a üniversite projelerini aktardı.

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Gençcelep, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Üniversitesi Dil ve Edebiyat Topluluğu ile Taşyapan'ı makamında ziyaret eden Gençcelep, üniversite bünyesinde yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Topluluk tarafından uygulanan "Dijital Mola" etkinliğine ilişkin detayların da görüşüldüğü ziyarette, topluluk tarafından yayımlanan kültür, sanat ve edebiyat dergisi "Okuryazar" Taşyapan'a takdim edildi.

Taşyapan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarı temennisinde bulundu.

Gençcelep'e ziyaretinde topluluğun akademik danışmanı Doç. Dr. Fecri Yavi ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
