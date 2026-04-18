Rektörden Şiddet Uyarısı
18.04.2026 11:12
Prof. Dr. Akkaya, okul şiddetinin çözümünde güvenlikten fazlasının gerektiğini vurguladı.

BARTIN Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, okullarda yaşanan şiddet olaylarının yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini belirtti.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarına ilişkin velilere uyarılarda bulundu. Evlerde çocuklarla ebeveynler arasında derin bir kopuş yaşandığını vurgulayan Prof. Dr. Akkaya, "Çocuklarımız fiziksel olarak aynı çatı altında bizimle birlikte yaşıyor ancak zihinsel olarak sınırları belirsiz dijital bir dünyanın içindeler. Geleneksel ebeveynlik ile küresel dijital kültür arasında ciddi bir çatışma yaşanıyor. Sosyal medya platformlarında, özellikle denetimsiz gruplarda şiddet özendiriliyor. Kriminolojide 'kopyalama etkisi' olarak bilinen durum gençler üzerinde olumsuz sonuçlar doğuruyor. Saldırganların isimlerinin ve görüntülerinin paylaşılması, onlara arzuladıkları karanlık şöhreti kazandırmaktadır. Şiddet isimsizleştirilerek kınanmalıdır. Ebeveynler çocuklarının sadece fiziksel ihtiyaçlarını değil, dijital dünyada maruz kaldıkları içerikleri de takip etmelidir" diye konuştu.

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini belirten Prof. Dr. Akkaya, "Bu olaylar aidiyetini, sevgisini ve rol modelini kaybetmiş bir neslin çığlığıdır" dedi.

ÖĞRETMENLERİN TOPLUMDAKİ KONUMU ZAYIFLADI

Öğretmenlerin toplumdaki konumunun zayıfladığına dikkat çeken Prof. Dr. Akkaya, şunları söyledi:

Toplumsal iyileşme öğretmenin yeniden değer kazanmasıyla mümkün. Çocuklarımızın hayatındaki gerçek kahraman yeniden öğretmen olmalıdır. Bu değeri yeniden inşa etmek zorundayız. Geçmişteki dayanışma kültürünün yerini bireyselleşme ve rekabet aldı. Eğitim bir hizmet sektörü değil, bir gönül seferberliğidir. Öğretmenin itibarı yeniden güçlendirilmelidir. Okullarda alınan fiziksel güvenlik önlemleri tek başına yeterli olmaz. Metal dedektörleri silahı engelleyebilir ancak bir çocuğun yaşadığı yalnızlığı tespit edemez. Asıl ihtiyaç, öğretmen ile öğrenci arasındaki güçlü bağdır. Üniversiteler gençler için güvenli alanlar olması gerekir. Kampüslerde akademik danışmanlığın hayat mentörlüğüne dönüştürülmesi gerek. Öğrenciler sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlere yönlendirilmeli, psikolojik danışmanlık birimlerinin daha etkin hale getirilmesi gerekir."

Kaynak: DHA

Ahmet Akkaya, Teknoloji, Güvenlik, Şiddet, Güncel

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
