Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer\'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra fenalaşarak hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer'in hayatı dram çıktı. Popstar yarışmasıyla ünlendikten sonra "Benden sonra" isimli şarkı ile yeniden meşhur olan şarkıcı, katıldığı bir televizyon programında sanat yolculuğunu kendi ağzından aktarmış.

"PANDEMİDEN SONRA PARAM BİTTİ"

Rıza Tamer programda hayatıyla ilgili şunları söylemiş: "Ben aşk evliliği yaptım, severek evlendik. Eşim de beni çok severdi, sağ olsun. Evlendim, iki gün sonra korona oldu. Toplum olarak öyle bir pandemi atlattık. Elhamdülillah üstesinden geldik. restoranlar kapandı. Evde oturuyoruz hanımla beraber böyle ikimiz. Ondan sonra birbirimize bakıyoruz. Babam o zaman bir 500 lira gönderdi. Onunla geçindik.

"EŞİMDEN AYRILDIM, AŞK ACISIYLA SOKAKLA DÜŞTÜM"

Ne yapacağız? Altınları yedik yani. Ondan sonra, maymun gözünü açtıktan sonra, aşk bittikten sonra o yollarını ayırmak istedi aşkla. Ben üç yıl oldu, elhamdülillah, eşimden başka bir kadına dokunmadım.

Evlendi kendisi. Allah mesut mutlu etsin. Evet. Allah mesut mutlu etsin. Yani aslında o süreç işte o şekilde devam etti. Ve sonrasında ben bir aşk acısıyla sokaklara düştüm. Bu yavaş yavaş oldu tabii, hemen olmadı. Ankara'da 15 sene çalıştım. Yavaş yavaş iş gücüm kalmadı artık. Ondan sonra ilk sokaklara Ankara'da düştüm.

"BETONLARDA YATA YATA BÖBREKLERİMİ ÜŞÜTTÜM"

Betonlarda yata yata böbreklerimi üşüttüm, midemi üşüttüm. Karaciğerin bitme noktasına geldi. Önemli değil. Onların tedavisi var. Ama aşk acısının tedavisi yok. Bir yerin kanıyor ama. Neren kanıyor acaba? Kan kaybediyorsun, bulamıyorsun... Öyle yapayalnız bir şekilde sokaklarda gezmeye başlıyorsun.

"EN DİPTEN EN TEPEYE ÇIKTIM"

Elhamdülillah ki bu ülkenin güzel insanlarıyla tanışma fırsatım oldu sokaklarda. Beni yedirdiler, içirdiler, giydirdiler. Adana'da, Antalya'da, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da. İnanmayanlar varsa, Rıza Tamer gariban edebiyatı yapıyor diyenler varsa İstanbul Kimsesizler Evi'nde kaydım vardır. Gitsinler, baksınlar. Ben bunu sadece şunun için anlatıyorum. Dipten, en dipten bir insan nasıl tepeye çıkar onu anlatıyorum. Gençlerimize örnek olsun"

