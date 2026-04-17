Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı

Haberin Videosunu İzleyin
17.04.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Muğla'da evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti. Aşk acısından sokaklara düşen, kimsesizler evinde kalan ve sesi sayesinde meşhur olan Tamer'in hayatı dram çıktı. Katıldığı bir programda hayatını kendi ağzından anlatan Tamer, "Betonlarda yata yata böbreklerimi üşüttüm, midemi üşüttüm. Karaciğerin bitme noktasına geldi. Ama aşk acısının tedavisi yok" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde rutin olarak kullandığı ilaçları aldıktan sonra fenalaşarak hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer'in hayatı dram çıktı. Popstar yarışmasıyla ünlendikten sonra "Benden sonra" isimli şarkı ile yeniden meşhur olan şarkıcı, katıldığı bir televizyon programında sanat yolculuğunu kendi ağzından aktarmış.

"PANDEMİDEN SONRA PARAM BİTTİ"

Rıza Tamer programda hayatıyla ilgili şunları söylemiş: "Ben aşk evliliği yaptım, severek evlendik. Eşim de beni çok severdi, sağ olsun. Evlendim, iki gün sonra korona oldu. Toplum olarak öyle bir pandemi atlattık. Elhamdülillah üstesinden geldik. restoranlar kapandı. Evde oturuyoruz hanımla beraber böyle ikimiz. Ondan sonra birbirimize bakıyoruz. Babam o zaman bir 500 lira gönderdi. Onunla geçindik. 

"EŞİMDEN AYRILDIM, AŞK ACISIYLA SOKAKLA DÜŞTÜM"

Ne yapacağız? Altınları yedik yani. Ondan sonra, maymun gözünü açtıktan sonra, aşk bittikten sonra o yollarını ayırmak istedi aşkla. Ben üç yıl oldu, elhamdülillah, eşimden başka bir kadına dokunmadım. 

Evlendi kendisi. Allah mesut mutlu etsin. Evet. Allah mesut mutlu etsin. Yani aslında o süreç işte o şekilde devam etti. Ve sonrasında ben bir aşk acısıyla sokaklara düştüm. Bu yavaş yavaş oldu tabii, hemen olmadı. Ankara'da 15 sene çalıştım. Yavaş yavaş iş gücüm kalmadı artık. Ondan sonra ilk sokaklara Ankara'da düştüm. 

"BETONLARDA YATA YATA BÖBREKLERİMİ ÜŞÜTTÜM"

Betonlarda yata yata böbreklerimi üşüttüm, midemi üşüttüm. Karaciğerin bitme noktasına geldi. Önemli değil. Onların tedavisi var. Ama aşk acısının tedavisi yok. Bir yerin kanıyor ama. Neren kanıyor acaba? Kan kaybediyorsun, bulamıyorsun... Öyle yapayalnız bir şekilde sokaklarda gezmeye başlıyorsun. 

"EN DİPTEN EN TEPEYE ÇIKTIM"

Elhamdülillah ki bu ülkenin güzel insanlarıyla tanışma fırsatım oldu sokaklarda. Beni yedirdiler, içirdiler, giydirdiler. Adana'da, Antalya'da, Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da. İnanmayanlar varsa, Rıza Tamer gariban edebiyatı yapıyor diyenler varsa İstanbul Kimsesizler Evi'nde kaydım vardır. Gitsinler, baksınlar. Ben bunu sadece şunun için anlatıyorum. Dipten, en dipten bir insan nasıl tepeye çıkar onu anlatıyorum. Gençlerimize örnek olsun"

Ünlüler, Magazin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası’nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz Damat Tween Yön. Kur. Bşk. Süleyman Orakçıoğlu: Dünya Kupası'nda Milli Takımımıza özel koleksiyonlar hazırlıyoruz
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmeni sınıf arkadaşı anlattı
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Adnan’a babasının vedası kahretti Şehidim, balım, kurban olduğum Adnan'a babasının vedası kahretti! Şehidim, balım, kurban olduğum
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı

12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:13:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.