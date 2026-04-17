Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu

17.04.2026 12:18
Fransa’nın Marseille kenti yakınlarında hayvanlara yönelik ağır istismar iddiaları ülke gündemine oturdu. Kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alınan 19 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa’nın Marseille kenti yakınlarındaki Pennes-Mirabeau kasabasında yaşanan olay, kamuoyunda büyük tepki çekti. 19 yaşındaki Afganistan uyruklu bir gencin, bir çiftliğe girerek hayvanlara yönelik ağır istismarda bulunduğu iddia edildi.

KAMERALARLA ORTAYA ÇIKTI

Hayvancılıkla uğraşan aile, gece saatlerinde ahırlara giren bir kişiden şüphelenerek mülklerine hareket sensörlü kameralar yerleştirdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, ahıra giren bir kişinin hayvanlara zarar verdiği görüldü. Durumu fark eden çobanlar, ahıra girdiklerinde hayvanları bağlı ve ağır yaralı halde buldu. Olayın ardından polis ekiplerine haber verildi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, elde edilen görüntülerin polise teslim edilmesinin ardından şüpheli 10 Nisan gecesi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında zanlının daha önce de benzer eylemler gerçekleştirdiği değerlendirildi.

TUTUKLANDI, YARGILAMA BAŞLADI

Gözaltına alınan şüpheli, 11 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı hakkında “hayvanlara yönelik ağır istismar” suçlamasıyla dava açıldı. Şüphelinin 45 bin euro para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

HAYVAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ DEVREDE

Hayvan hakları kuruluşları da olaya tepki gösterdi. Hayvan Koruma Derneği davaya müdahil olacağını açıklarken, yetkililer bu tür suçların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

