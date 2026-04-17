Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş

Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemelerde, daha önce silinen hastane kaydına ulaşıldı. Dosyaya giren bulgular, kayıtlar üzerinde doğrudan müdahale yapıldığını ortaya koydu.

POLNET’TE VAR, HASTANEDE YOK

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, gizli tanık ifadesinde Gülistan Doku’nun uyuşturucu madde etkisi altındayken istismara uğradığı ve bu süreçte hastaneye başvurduğu iddia edildi. Tanık beyanında söz konusu başvuru kaydının POLNET sisteminde yer aldığı aktarıldı. Ancak yapılan kontrollerde aynı kaydın hastane arşivlerinde bulunmadığı tespit edildi.

KAYITLARIN SİLİNDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Uzman raporuna göre, ilgili tarihe ait hastane verileri sistemden kasıtlı şekilde silindi. Raporda, kayıtların “yoğun emek harcanarak ve profesyonel biçimde” ortadan kaldırıldığı ifade edildi.

SADECE O GÜNE AİT VERİLER YOK EDİLDİ

Dosyadaki bilgilere göre Gülistan Doku, kaybolmadan 5 gün önce 31 Aralık 2019 günü saat 09.09.08’de Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptı. Buna karşın hastane başhekimliği tarafından daha sonra yapılan resmi açıklamada, Doku’nun o gün hastaneye gelmediği bildirildi.

Sistem kayıtlarında 31 Aralık ve sonrasına ait veriler bulunurken, yalnızca Doku’nun hastanede olduğu güne ait kayıtların silinmiş olması, uzmanlar tarafından doğrudan müdahale olarak değerlendirildi.

DOSYADAKİ BULGULAR DİKKAT ÇEKTİ

Silinen kayıtlarda “bulgular, gebe, plan, kalp sesi” başlıklarının yer aldığı ve dosyada 120-150 aralığında kalp sesi ölçümlerinin bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan Doku’nun 22 Eylül 2019 tarihinde acil servise “ilaç kötüye kullanımı için danışma” (intihar şüphesi veya doz aşımı) kapsamında başvurduğu da kayıtlara geçti.

Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.