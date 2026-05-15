Çayır'dan Erdoğan'a sert anayasa eleştirisi

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa söylemine ilişkin, "Ne olacak içinde? Kendinle ilgili mi yapacaksın, milletin ihtiyaçlarıyla ilgili mi? Bunlar kutsal metinler değildir ama bir kişinin, bir zümrenin, bir partinin istikbali için anayasalar değiştirilemez. Bunun için biz kişilerin, partilerin çıkarı için anayasa değişimine 'hayır' diyoruz" dedi.
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlenediği basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ticarette ve siyasette "durağanlığın ve donukluğun" olduğunu iddia eden Çayır, "Sebebi şu, ülkeyi idare edenler, ben açık ve aleni bir şekilde ifade etmeliyim ki dünyadaki gelişmelerden bihaberler. Millet açmış, perişanmış, aldığı 20 bin lirayla geçinemiyormuş. Şu an turist sayısı gittikçe düşmektedir. Sahil boyu birçok otel yüzde 50 kapasitesine bile ulaşamamış vaziyette. Neden? Avrupalı veya Ortadoğulu turist Türkiye'ye gelmiyor? Neden sayı azalmaya başladı? Neden teveccüh Türkiye değil de Mısır, Yunanistan, İspanya ve diğer ülkeler? Ülkeyi biz pahalı bir alan haline getirdik. Ekmekten temel gıdaya, giydiğimiz elbiseden otomotive bütün sektörlerde ve bütün alanlarda aşırı bir pahalanma var" dedi.
Çayır, Almanya'daki emeklilerin maaşları ile Türkiye'de yaşayan emeklilerin gelir düzeyi ve temel tüketim ürünlerini kıyaslayarak, "Türkiye'de emekli maaşı 20 bin lira. Buğday 40 lira, domates 100 lira, şeker 55-60 lira. Almanya'da emekli 60 bin lira alıyor, buğday 40 lira. Çok garip değil mi? Domates 100 lira, şeker 55-60 lira. Buğday fiyatı Almanya'da, İspanya'da, Yunanistan'da aynı ama aldığımız maaş ve satın alma gücümüz yok. Biz 20 bin lira emekli maaşı alıyoruz, Yunanistan'da emekli yaklaşık 50 bin lira maaş alıyor. Buğdayın kilosu Yunanistan'da yine 40 lira, bizde de 40 lira. Ey ülkeyi yönetenler, siz bu pahalılığı nasıl becerdiniz? Alım gücümüzü nasıl yok ettiniz" diye sordu.
Son Dakika › Güncel › Çayır'dan Erdoğan'a sert anayasa eleştirisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.