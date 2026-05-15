Çayır'dan Erdoğan'a sert anayasa eleştirisi

15.05.2026 16:22  Güncelleme: 18:04
Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, Erdoğan'ın yeni anayasa söylemini eleştirerek, anayasaların kişi veya parti çıkarına değiştirilemeyeceğini söyledi. Ayrıca ekonomik sıkıntılar ve dış politikada ABD etkisini vurguladı.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa söylemine ilişkin, "Ne olacak içinde? Kendinle ilgili mi yapacaksın, milletin ihtiyaçlarıyla ilgili mi? Bunlar kutsal metinler değildir ama bir kişinin, bir zümrenin, bir partinin istikbali için anayasalar değiştirilemez. Bunun için biz kişilerin, partilerin çıkarı için anayasa değişimine 'hayır' diyoruz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlenediği basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticarette ve siyasette "durağanlığın ve donukluğun" olduğunu iddia eden Çayır, "Sebebi şu, ülkeyi idare edenler, ben açık ve aleni bir şekilde ifade etmeliyim ki dünyadaki gelişmelerden bihaberler. Millet açmış, perişanmış, aldığı 20 bin lirayla geçinemiyormuş. Şu an turist sayısı gittikçe düşmektedir. Sahil boyu birçok otel yüzde 50 kapasitesine bile ulaşamamış vaziyette. Neden? Avrupalı veya Ortadoğulu turist Türkiye'ye gelmiyor? Neden sayı azalmaya başladı? Neden teveccüh Türkiye değil de Mısır, Yunanistan, İspanya ve diğer ülkeler? Ülkeyi biz pahalı bir alan haline getirdik. Ekmekten temel gıdaya, giydiğimiz elbiseden otomotive bütün sektörlerde ve bütün alanlarda aşırı bir pahalanma var" dedi.

Çayır, Almanya'daki emeklilerin maaşları ile Türkiye'de yaşayan emeklilerin gelir düzeyi ve temel tüketim ürünlerini kıyaslayarak, "Türkiye'de emekli maaşı 20 bin lira. Buğday 40 lira, domates 100 lira, şeker 55-60 lira. Almanya'da emekli 60 bin lira alıyor, buğday 40 lira. Çok garip değil mi? Domates 100 lira, şeker 55-60 lira. Buğday fiyatı Almanya'da, İspanya'da, Yunanistan'da aynı ama aldığımız maaş ve satın alma gücümüz yok. Biz 20 bin lira emekli maaşı alıyoruz, Yunanistan'da emekli yaklaşık 50 bin lira maaş alıyor. Buğdayın kilosu Yunanistan'da yine 40 lira, bizde de 40 lira. Ey ülkeyi yönetenler, siz bu pahalılığı nasıl becerdiniz? Alım gücümüzü nasıl yok ettiniz" diye sordu.

"AMERİKA'NIN NE DİYORSA ONU YAPIYORLAR, DIŞARININ BİR PROJESİNİ BİZE DAYATIYORLAR"





SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin Türkiye'ye geleceği yönünde iddialar olduğunu belirten Çayır, şunları söyledi:
"Türkiye'ye gelecekmiş, resmi ziyaretlerde bulunacakmış, terörist başıyla konuşmalar yapacakmış. Ülkenin geldiği hale bak, Tayyip Bey'le Bahçeli ikilisi Türkiye'yi nereye sürükledi? Bir de öyle bir bağlayıp yağlıyorlar ki, 'Terörsüz bir Türkiye istemiyor musunuz? Kavga mı devam etsin? Her taraf kavgayla mı gitsin? İnsanlar birbirine mi düşsün?' Akıl sahibi kavga ister mi? Kavganın çözüm olmadığını en iyi bilen biziz ama teröriste ram olmak neyin nesi? Ayıp. Amerika'nın ne diyorsa onu yapıyorlar, dışarının bir projesini bize dayatıyorlar. Onun için Amerika gerçekten son dönemlerde zalimlikte ve keyfilikte sınır tanımamaktadır. Eğer bugün Türkiye hala terör belasıyla uğraşıyorsa, bu terörün gayrimeşru çocuğu kime ait biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Amerika Birleşik Devletleri, gayrimeşru terörü yani terör çocuğunu kucağımıza attı, bizi onunla uğraştırıyor, zamanımızı tüketiyor, bizi meşgul ediyor. Kendisi ise her türlü çıkarını öne çıkararak dünyayı sömürmeye devam ediyor."
"NE OLURSA OLSUN, HOŞUMUZA GİTSE DE GİTMESE ORTAK METİNDİR ANAYASALAR"
Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa söylemine ilişkin de şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde çok tuhaf bir şekilde yeni anayasadan bahsetti, 'Yeni anayasa yapmak siyasetin boynunun borcudur' dedi. İşine gelince boynun borçları değişiyor. Sen istediğin zaman Anayasa Mahkemesi'ni reddediyorsun, 'Ben onun aldığı kararları kabul etmiyorum' diyorsun. Ne olursa olsun, hoşumuza gitse de gitmese ortak metindir anayasalar. Toplumların mukavelesidir, anlaşmasıdır. 'Ben kafama göre uyarım, kafama göre uymayayım' kimse diyemez. İster cumhurbaşkanı, ister en alttaki çiftçi kardeşim, hep beraber mukaveleye uymak zorundayız. Ama yeni mukavele yapalım diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ne olacak içinde? Kendinle ilgili mi yapacaksın, milletin ihtiyaçlarıyla ilgili mi? Milletin talepleri doğrultusunda anayasalar değişir. Dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, alışkanlıklarımız değişiyor, anayasalar da değişir. Bunlar kutsal metinler değildir ama bir kişinin, bir zümrenin, bir partinin istikbali için anayasalar değiştirilemez. Bunun için biz kişilerin, partilerin çıkarı için anayasa değişimine 'Hayır' diyoruz, değişecekse millet değiştirecek, millet."
"TAYYİP BEY'E KİM VERDİYSE O AKLI, ACAYİP BİR SİYASET GÜDÜYOR"
Türkiye'deki siyasetin "çamur yığını" olduğunu iddia eden Çayır, "Dün Tayyip Erdoğan'a demediğini bırakmayan bir belediye başkanı, bugün gidip onu kurtarıcı gibi elini tutuyor. Siyaseti yerle bir ettiler. Siyasette ahlak kalmadı, siyasette ilke kalmadı, siyasette vicdan kalmadı" diye eleştirdi.
Çayır, yapılan operasyonlara yönelik, "Tayyip Bey'e kim verdiyse o aklı, acayip bir siyaset güdüyor, acayip bir algı oluşturmaya başladı. Her sabah mutlaka bir operasyon var; Türkiye'nin operasyon olmayan bir sabahı uyanma şansı kalmadı. Bazen belediyeler, bazen kişiler, bazen başka başka işler... Ama mutlaka sabaha karşı toplum haberlerde bir operasyon görüyor ve duyuyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle ifşa ediyorum. Bir aklın ürünü bu propaganda ve bir aklın ürünü bu yol haritası çizilmiş. Milletin açlığını, milletin yokluğunu, zorluğunu, gözyaşını bastırmak için bu tür algılar ve bu tür yöntemler uygulanıyor" değerlendirmesini yaptı.



Kaynak: ANKA

