Remzi Çayır erken seçim çağrısı yapıp muhalefeti birlikte hareket etmeye davet etti

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, 3 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı almışsınız. Diyeceksiniz ki, 'Bana ne, yargı yapıyor'. Haklısınız. Evet, yargı yapıyor, saat 5.00 gibi yapılan operasyonlarla evlerinde aramalar yapılıyor. Betül Hanım'ın evinde arama yapmayı niye düşünmediniz? Niye şu an hala villasında rahat rahat oturmakta ve keyif sürmekte" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çayır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine açılan davayı yakından takip ettiklerini belirterek başladığı konuşmasında fon krizi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları değerlendirdi.

"2013'TE VEDA ETMİŞTİNİZ SAYIN CUMHURBAŞKANI"

Çayır, şunları kaydetti:

"2013'te veda etmiştiniz Sayın Cumhurbaşkanı. 13 yıl geçti. Bilmiyorum bir daha veda konuşması yapacak mısınız? Herhalde yapmayacaksınız. Bir dönün ayna tutun kendinize. Hep haklı değilsiniz. Siz bu ülkenin has evlatları, biz de bilmem ne evlatları değiliz.

Yanınızda bulunan, bakan ettiğiniz, daha önce Ticaret Bakanınız kendi kocasıyla iş tutup milletin parasını kendi parası haline getirirken siz ne yaptınız? Evine gönderdiniz. Bir soruşturma açtınız mı? Açtırmadınız. Bir ifadeye çağırmasını sağladınız mı? Suç duyurusunda bulundunuz mu? Bulunmadınız. Ne yaptınız? Üstünü örttünüz. O hanımefendi şu an herhalde kocasıyla mutlu bir şekilde devam ediyor. Sonra yakınızda bulunanlar veya partiniz olanlar hiçbirisi yanlış yapmıyor. Hiçbirisi suç işlemiyor ama bu karşı mahalle var ya, bu muhalif olanlar... Bu muhalif olanlar zaten suçlu doğmuşlardır. Her an da suç işleyebilirler... Gereğini yapmaya devam ediyorsunuz.

"BETÜL HANIMIN EVİNDE ARAMA YAPMAYI NİYE DÜŞÜNMEDİNİZ"

Sayın Cumhurbaşkanı, şu an sizin Genel Başkan Yardımcınız olan saygıdeğer hanımefendi milletin parasını cebine indirirken siz sadece istifa ile yetindiniz. Eğer bir başkası karşı mahalleden birisi buna tevessül etmiş olsaydı aynı işlemi yapar mıydınız? Bugün Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı 3 belediye başkanı hakkında gözaltı kararı almışsınız. Diyeceksiniz ki, 'Bana ne, yargı yapıyor'. Haklısınız. Evet, yargı yapıyor, saat 5.00 gibi evlerinde aramalar yapılıyor. Betül Hanım'ın evinde arama yapmayı niye düşünmediniz? Niye şu an hala villasında rahat rahat oturmakta ve keyif sürmekte? Hiç mi suç işlemedi? Yoksa rüya mı görüyoruz biz? Yanlış mı yapıyoruz?

"POLİS GÖZETİMİNDE SAVCILIĞA ÇAĞIRABİLİRSİNİZ"

Bir tarafta muhalif olarak değerlendirdiğiniz veya sizden olmayanlara gece yarısı operasyonlar, çoluk çocuğunun gözü önünde ters kelepçeler... Bir şehrin seçilmiş belediye başkanı suç işlemiş de olabilir. Çok rahatlıkla onu bir kaç tane polisin gözetiminde savcılığa çağırabilirsiniz. Bu mümkün. Bunu yapmak yerine sanki evini kuşat, odasını kuşat, mahalleyi kuşat, gözaltına al, bunu da resimle, videolaştır, film haline getir, dağıt. Bu neyin amacı ne burada? Burada amaç ne? Biz hukukun gerçeğin mi peşinde olacağız, yoksa başka işlerin şu ya bu şekilde oluşmasına vesile mi kılıyoruz"

"BÜTÜN MUHALEFETİ BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞRIYORUM"

Çayır, sözlerini muhalefeti birlikte hareket etmeye çağırarak şöyle bitirdi:

"Umutsuzluk şu an toplumda bir kangren haline dönüşmüş vaziyette. Toplum umutsuzluk durunda. Artık öyle sözler söyleniyor ki iktidarla ilgili 'Gitmeyebilirler' deniyor. Yok bu bu yol değişmez, bu Türkiye değişmez, bu iktidar değişmez diyen milyonlar var. Daha çok korkmaya gerek yok. Korkuyu ortadan kaldırmak sizin vazifeniz. Bırakın insanlar başkasına hakaret etmeden ve birliğimizi bozmadan düşüncelerini, fikirlerini, yaklaşımlarını rahatlıkla ifade etsinler. O sebeple ben şu anda bu düğümün çözülmesi için, geldiğimiz bu noktada ülkemizin yeniden umutlanması için, bir baharın doğması için erken seçimi gerekli buluyor ve bütün muhalefeti bu anlamda birlikte hareket etmeye çağırıyorum."