Tokat'ın Reşadiye ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan tırın dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.Ç. (26) idaresindeki 25 ACP 543 plakalı tır, D-100 kara yolu Darıderesi köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan C.Ç. (39) ve H.K. (69) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunan 17 büyükbaş hayvandan 6'sı ise telef oldu.
Son Dakika › Güncel › Reşadiye'de Tır Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
