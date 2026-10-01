Resmi veriler Avustralya'da yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 4'e çıktığını gösterdi

Resmi veriler Avustralya'da yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 4'e çıktığını gösterdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avustralya'da çarşamba günü açıklanan resmi veriler, yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 4'e yükseldiğini ortaya koydu. Başkent Kanberra'da 1 Ekim 2026'da bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar görüntülendi.
KANBERRA, 1 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki bir süpermarkette alışveriş yapan insanlar, 1 Ekim 2026.
Avustralya'da çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ülkedeki yıllık enflasyon oranı ağustos ayında yüzde 4'e yükseldi. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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