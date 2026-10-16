Resmi verilere göre Avustralya'da işsizlik oranı eylülde yüzde 4,7'ye yükseldi

Resmi verilere göre Avustralya'da işsizlik oranı eylülde yüzde 4,7'ye yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre Avustralya'da işsizlik oranı eylül ayında yüzde 4,7'ye yükseldi. İşsizlik oranındaki artışta istihdamın azalması ve işsiz sayısının artması etkili oldu.
KANBERRA, 16 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da bir şantiyede çalışan işçiler, 16 Ekim 2026.
Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre Avustralya'da işsizlik oranı, istihdamın azalması ve işsiz sayısının artmasıyla eylül ayında yüzde 4,7'ye yükseldi. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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