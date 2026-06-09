Restoranda Kızgın Yağ Dehşeti - Son Dakika
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Restoranda Kızgın Yağ Dehşeti

Restoranda Kızgın Yağ Dehşeti
09.06.2026 11:38
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İzmir'de döner restoranında kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan ağır yaralandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2025 yılında ailesiyle birlikte yemek yediği döner restoranında üzerine kızgın tereyağı dökülen Mercan Demirkol'un (2) ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 14 Eylül 2025'te Bornova'daki bir döner restoranında meydana geldi. Gülçin Demirkol ve ailesi, hafta sonu yemeği için restorana gitti. Siparişlerin verilmesinin ardından masada oturan ailenin yanına, İskender döner servisi yapmak üzere garson geldi. Garsonun elindeki kızgın tereyağı dolu tavanın sapı, servis sırasında koptu. Ters dönen tavadan saçılan kızgın yağ, annesinin yanında oturan Mercan Demirkol'un üzerine döküldü. İlk müdahalesi alışveriş merkezinin revirinde yapılan Demirkol, daha sonra taksiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Demirkol'un sol dirseği, sol bel kısmı ve arka bacak bölgesinde derin ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edildi. Demirkol, tedavisinin ardından taburcu edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anının restoran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; içerisinde kızgın tereyağı bulunan tavanın masaya getirildiği, servis sırasında tava sapının kırılmasıyla kızgın yağın Demirkol'un üzerine döküldüğü anlar yer aldı. Olayın ardından restoranda yaşanan panik anları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Restoranda Kızgın Yağ Dehşeti - Son Dakika

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