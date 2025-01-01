Restorasyonu Tamamlanan Üç Camii Regaip Kandili'nde Yeniden İbadete Açılacak

Güncel

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan Hatay Kanuni Sultan Süleyman Camisi, Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi ve Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camisi, yarın Regaip Kandili gecesinde yeniden ibadete açılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıf eserleri ihya çalışmaları kapsamında ülke çapında toplu eser açılışları gerçekleştirecek. Restorasyonu tamamlanan vakıf eseri cami ve mescitler, Vakıflar Bölge Müdürlüklerince Regaip Kandili'nde yeniden ibadete açılıyor. Bu kapsamda, Regaip Kandili'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan 3 eser yeniden ibadete açılacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Kanuni Sultan Süleyman Camisi, Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camisi ve Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camisi, 2 Ocak Perşembe günü Regaip Kandili'nde akşam ve yatsı namazlarına müteakip açılacak.

Öte yandan; ülke çapında restorasyon, konservasyon, tamirat, tadilat ve basit onarım işleri yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü yurt genelinde sürdürdüğü 250'yi aşkın restorasyon çalışmalarını tamamlayarak, her şehrin sembolü de olan tarihi camilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

'VAKIF RUHUNU HİSSEDİLİR KILIYOR'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, mübarek Üç Aylar'ın başlangıcında, Regaip Kandili'nde bu açılışları yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Ecdat yadigarı eserleri koruma görevini titizlikle yerine getirdiklerini belirten Aksu, "Gerçekleştirilen restorasyonlar ihya çalışmalarımızın maddi göstergeleri olurken, mübarek bir kandil günü ve gecesinde açılışları gerçekleştirmemiz, vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmamız da vakıf ruhunu hissedilir kılıyor, yaşatıyor" dedi.