Retailleau'dan İspanya'ya Göçmen Tepkisi

21.04.2026 12:24
Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı Retailleau, İspanya'nın göçmen yasallaştırma politikasını eleştirdi.

Fransa'da merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinin 2027 cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdiği eski İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, 500 bini aşkın düzensiz göçmeni yasallaştırma süreci başlatan İspanya'ya tepki gösterdi.

Eski İçişleri Bakanı Retailleau, LCI kanalında katıldığı programda, İspanya'nın düzensiz göçmenleri yasallaştırmaya yönelik politikasını eleştirdi.

"İspanya'nın yaptığı gibi (düzensiz göçmenlerin) topluca yasallaştırılmasını destekleyemeyiz." diyen Retailleau, bu göçmenlerin daha sonra Fransa'ya da geçebilme ihtimaline karşı uyardı.

Retailleau, "Avrupa anlayışına ters" bulduğu İspanya'nın göçmen politikasının ardından bu ülke ile sınır kontrollerini güçlendireceği taahhüdünde bulundu.

İspanya hükümetince kabul edilen olağanüstü kararname ile 1 Ocak 2026'dan önce İspanya'ya giriş yapan, burada en az 5 ay kesintisiz kalan, suç kayıtları olmayan ve kamu düzeni için herhangi bir tehdit teşkil etmeyen tüm düzensiz göçmenlerin, oturma ve çalışma izni almak için başvuruda bulunmasına izin verilerek yaklaşık 500 bin kişinin yasallaştırma süreci başlatılmıştı.

LR tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday gösterilen Retailleau, Fransa'nın son dönemlerde ilişkilerinin gergin seyrettiği Cezayir'e karşı sert ve eleştirel tutumuyla, göçmen karşıtı ifadeleri ve başörtüsünün Fransız eğitim kurumlarında yasaklanması gerektiğini savunan söylemleri ile de öne çıkıyor.

Ülkede 2027'de yapılacak seçimde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
