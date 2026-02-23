Reunion Adası'nda M Çiçeği Vakasında Artış - Son Dakika
Reunion Adası'nda M Çiçeği Vakasında Artış

23.02.2026 15:33
Reunion Adası'nda 2 yeni M çiçeği vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4'e yükseldi.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'nda bulunan Reunion Adası'nda 2 yeni M çiçeği (mpox) vakası tespit edildiği bildirildi.

Fransa basınının Reunion Bölgesel Sağlık Ajansından (ARS) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, 9 Şubat'ta Madagaskar'dan adaya gelen 1 kişiyle temas eden 2 kişide M çiçeği virüsü görüldü.

Yeni vakalarla ocaktan bu yana adada tespit edilen M çiçeği vaka sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Adada salgının Hint Okyanusu'nda yayılma riskine karşı sağlık çalışanları başta olmak üzere virüse maruz kalma riski yüksek olan gruplar için önleyici aşılama kampanyası başlatıldı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), kıtada vakaların artmasının ardından Ağustos 2024'te "kıtasal acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu. 23 Ocak'ta kıta genelinde ilan edilen acil durum kaldırılmıştı. M çiçeği virüsü Afrika'da birçok ülkede görüldü.

M çiçeği virüsü

Virüs, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olan bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalık için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Kaynak: AA

Reunion Adası'nda M Çiçeği Vakasında Artış
