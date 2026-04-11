Revolut Türkiye Pazarına Resmi Uygulamasıyla Adım Attı

Avrupa'nın en değerli fintech girişimlerinden Revolut, Türkiye pazarına giriş sürecinde büyük bir adım atarak resmi uygulamasını App Store ve Google Play mağazalarında kullanıma sundu. Küresel çapta 70 milyondan fazla aktif müşteriye hizmet veren Londra merkezli dijital bankacılık devinin Türkiye operasyonları uzun zamandır konuşuluyordu. Artık Türk kullanıcılar uygulamayı doğrudan akıllı telefonlarına indirebiliyor, ancak şu an için doğrudan hesap açılışına veya finansal işlemlere izin verilmiyor; kullanıcılar resmi bekleme listesine katılabiliyor. Bu hamle, Revolut'un Türkiye pazarını test etmekle kalmayıp resmi faaliyete geçmek için geri sayıma başladığının somut işareti olarak değerlendiriliyor.

Uygulamanın Türkiye mağazalarında orijinal ismi ve küresel arayüzü ile yer alması, şirketin pazar stratejisine dair ipuçları veriyor. Revolut, Türkiye'de Hindistan'daki gibi yerel bir uygulama geliştirmek yerine, ana ve entegre uygulaması üzerinden hizmet sunacak. Bu tercih, Türk kullanıcıların Revolut'un çoklu para birimi hesapları, uluslararası para transferleri, yatırım araçları ve harcama yönetimi gibi gelişmiş özelliklerine küresel standartlarda erişebileceğini gösteriyor.

Revolut'un Türkiye pazarına ilgisi sadece uygulama eklenmesiyle sınırlı değil; şirket arka planda ciddi adımlar atıyor. Eski QNB Finansbank yöneticisi Erkin Aydın'ın Türkiye Direktörü, Eren Çiçek'in ise Strateji ve Operasyonlar Başkanı olarak atanmasıyla iddialı bir yerel yönetici kadrosu kuruldu. Ayrıca, şirketin lisans süreciyle ilgili olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan dijital bankacılık faaliyet izni alan yerli dijital banka FUPS'u yaklaşık 80 milyon sterline satın almak için ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü biliniyor. Bu satın alma BDDK onayıyla sonuçlanırsa, Revolut Türkiye'nin 85 milyonluk akıllı telefon bankacılığı potansiyeline doğrudan giriş yapacak.

Türkiye, dijital bankacılık kullanım oranının ve kredi kartı penetrasyonunun Avrupa standartlarının üzerinde olduğu rekabetçi bir pazar. Geleneksel bankaların güçlü mobil uygulamaları ve yerel fintech oyuncularının domine ettiği bu ekosisteme Revolut gibi 75 milyar dolar değerlemeye sahip bir devin girmesi, sektörü derinden sarsacak. Özellikle yurt dışı ile sık iş yapan freelancer'lar, sık seyahat edenler ve döviz kurları arasında avantajlı çevrim yapmak isteyen kullanıcılar için Revolut'un sunacağı yenilikçi ürünlerin piyasada nasıl karşılık bulacağı merak konusu.