Reyap Hastanesi'nde Hareketlilik Devam Ediyor - Son Dakika
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Reyap Hastanesi'nde Hareketlilik Devam Ediyor

Reyap Hastanesi\'nde Hareketlilik Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında Reyap Hastanesi'nin tabelası branda ile örtüldü, ruhsatı iptal edildi.

20.10.2024 17:20
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Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, 'YENİDOĞAN Çetesi' soruşturmasında adı geçen ve bebeklerin ölümüne neden olan hastanelerde haraketlilik devam ederken, soruşturmada adı geçen hastanelerden Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nin tabelası görevliler tarafından branda ile örtüldü.

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bebek ölümlerinde adı geçen hastanelerde ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturma sürerken hastanelerin ruhsatları iptal edilmeye devam ediyor. Ruhsatı iptal edilen hastanelerden Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nin önünde hastalarını almak için bekleyen hasta yakınlarının ise bekleyişi sürüyor.

'CANSIZ BEDENLERİNİ BİZE TESLİM ETTİLER'

Daha öncesinde sağlıklı olduğunu düşündüğü yakınlarının hastanenin ihmali nedeniyle öldüğünü iddia eden Kudret Kısa, "7-8 tane akrabamız buraya geldi, sağlıkları gayet iyiydi. Yoğun bakıma aldılar. Maalesef cansız bedenlerini bize teslim ettiler. Gerçekten kapatıldı mı? İşlem yapıldı mı? Diye merak edip geldim" dedi.

'DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUZ BU İNSANLIK DIŞI'

Özel Reyap Hastanesi'nde tedavi gören hastalarının sevkini almak için gelen bir kişi ise, "Ziyarete geldik hastamızın. Akşamüstü sevkini isteyeceğiz. Kapatılmak ile en iyisi yapılmış son durumlardan dolayı. Diyecek bir şey bulamıyoruz bu insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

TABELA BRANDA İLE ÖRTÜLDÜ

İddianamede adı geçen Esenyurt'taki Özel Reyap Hastanesi'nin tabelasının branda ile örtülmesi dikkat çekti. Polis ekiplerinin hastane önünde bekleyişi sürüyor.

Kaynak: DHA

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