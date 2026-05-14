Reyhanlı\'da Döviz Bürosuna Silahlı Saldırı!

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kimliği belirsiz şüphelilerce bir döviz bürosuna tabancayla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Döviz bürosunun önüne gelen kimliği belirsiz şüpheliler, tabancayla iş yerine ateş açıp, kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada iş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.