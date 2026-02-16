Reyhanlı'da Elektrikli Motosiklet Kazası

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya elektrikli motosikletin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Emniyet Parkı Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, seyir halindeki elektrikli motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ile motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yunus YAŞATIR/REYHANLI,(Hatay),