Reyhanlı\'da Fırtına Manavın Çatısını Uçurdu

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HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde fırtına nedeniyle bir manavın çatısı zarar gördü. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bir manavın çatısı fırtınadan zarar gördü. İş yerinde maddi hasar oluştu. Düşen moloz parçaları nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Haber-Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: REYHANLI,(Hatay),