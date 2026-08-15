Reyhanlı'da Heimlich Manevrası ile Kurtarma
Reyhanlı'da lokantada boğazına yiyecek takılan müşteri Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.
Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir lokantada döner yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı.
Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden lokanta sahibi Sami Sakin, müşteriye Heimlich manevrası uyguladı.
Sakin'in müdahalesiyle nefes alabilen müşteri, yemeğine kaldığı yerden devam etti.
Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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