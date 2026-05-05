Reyhanlı'da Köpek Saldırısı

05.05.2026 21:01
Sahipsiz köpeklerin kovaladığı iki kardeşten biri yaralandı. Yetkililerden yardım istendi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sahipsiz köpeklerin kovaladığı iki kız kardeşten İ.B. (14) kaçarken düşerek ayağından ve kolundan yaralandı.

Olay, 28 Nisan'da ilçedeki Cüdeyde Mahallesi'nde meydana geldi. Sahipsiz köpek sürüsü, evden çıkarak markete giden İ.B. ile kız kardeşi E.E.B.'yi (13) kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçarken düşen İ.B., ayağından ve kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan İ.B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Sahipsiz köpeklerden birinin tasmalı olduğu belirtildi.

'TASMASI AYAĞIMA ZARAR VERDİ'

Yaşadıklarını anlatan İ.B., "Kardeşimle markete giderken köpeklerin saldırısına uğradık. Ben kaçarken, kardeşim de köpeklerden kurtulmaya çalışıyordu. Onu kurtarmaya çalışırken köpekler birden üstüme gelip, bana doğru koşmaya çalışıyordu. Hayvanların 5-6 tanesi beni kovalıyordu, kaçarken ayağım döndü ve yokuştan aşağı yuvarlanarak düştüm. Düştükten sonra hayvanlardan biri üstüme çıktı, ben kendimi korumaya çalışırken tasması da ayağıma zarar verdi, sonrasında da beni bıraktı" dedi.

'HAYVAN DÜŞMANI DEĞİLİZ'

Çevredekilerin yardımıyla kurtulduklarını dile getiren İ.B, kendisinin de kardeşinin de köpek darbesi almadıklarını kaydetti. Ayağında çatlak oluştuğunu, kolunda ve kaburgalarında düşme kaynaklı ağrıların sürdüğünü anlatan İ.B, "Biz hayvan düşmanı değiliz ama hayvanların da sokakta başıboş dolaşmasını istemiyoruz, sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Mahalleliden Metin Altın ise "Sokak köpekleri veya bir başkalarının köpeklerini bilmiyorum, burada iki tane çocuğu parçalamaya çalıştılar. Biz olay yanında yoktuk ama duyduk geldik, sonradan öğrendik. Köpeklerin saldırısına maruz kalmışlar" diyerek yetkililerden sahipsiz köpekler konusunda yardım istediklerini söyledi.

FOTORAFLI

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
