Reyhanlı'da Minibüs-Traktör Çarpışması: 14 Yaralı
Reyhanlı'da Minibüs-Traktör Çarpışması: 14 Yaralı

19.10.2025 21:17
Reyhanlı'da minibüs ile traktör çarpıştı, 14 kişi yaralandı. Olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

E.Ş. idaresindeki 31 C 8002 plakalı minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde aynı istikamette ilerleyen R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

