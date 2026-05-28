Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: 75 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kılınç Zeytuneli (75), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Reyhanlı-Antakya kara yolunda meydana geldi. U.T. (28), yönetimindeki 31 AFN 064 plakalı otomobil, Kılınç Zeytuneli idaresindeki 31 ACD 034 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrilirken, devrilen motosikletin sürücüsü Zeytuneli de metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran Zeytuneli'ni kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü U.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeytuneli'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yunus Cuma YAŞATIR/REYHANLI(Hatay),