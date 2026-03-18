Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Mart'ta saat 14.00 sıralarında, Reyhanlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; adı öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, devrildi. Motosikletten yola savrulan sürücü ve arkasındaki yolcu, hafif olarak yaralandı. İki yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 2 kişi, daha sonra taburcu edildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.