Reyhanlı'da Muhtarın Adıyla Dolandırıcılık - Son Dakika
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Reyhanlı'da Muhtarın Adıyla Dolandırıcılık

Reyhanlı\'da Muhtarın Adıyla Dolandırıcılık
19.06.2026 11:49
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Muhtar Mehmet Halefoğlu'nun fotoğrafları kullanılarak sahte hesap açıldı, 200 kişiye mesajla dolandırıldılar.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Halefoğlu'nun fotoğraflarını kullanarak adına sahte sanal medya hesabı açan kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler, arkadaş listesindeki 200 kişiye hem sanal medyadan hem cep telefonundan mesaj göndererek araç satın alacağı bahanesiyle para istedi. Muhtar arkadaşların biri, karşı tarafa 20 bin TL gönderirken, Halefoğlu'nun şikayeti sonrası olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

İlçedeki Esentepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Halefoğlu'nun fotoğraflarını kullanarak adına sahte sanal medya hesabı açan kimliği belirsiz şüphe ya da şüpheliler, muhtarın arkadaş listesindeki kişilere hem sanal medyadan hem cep telefonundan mesaj göndererek telefon numarasını değiştirdiğini, satın alacağı araç için noterde bulunduğunu ancak 700 bin TL'ye ihtiyacı olduğunu bildirdi. Halefoğlu'nun muhtar arkadaşlarına da mesaj gönderen şüpheli ya da şüpheliler, borç para istedi. Halefoğlu'nun arkadaşı, Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, şüphelilerin belirttiği banka hesabına 20 bin TL gönderdi. Sakin daha sonra Halefoğlu'nu cep telefonuyla arayıp detayları sorunca, dolandırıldığını öğrendi. Sanal medya hesabı üzerinden arkadaşlarının dolandırılmaya çalışıldığını fark eden Halefoğlu da polise giderek şikayetçi oldu. İncelemede, şüpheli ya da şüphelilerin yaklaşık 200 kişiye mesaj göndererek para istediği tespit edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'HERKES BU KONUDA ÇOK DİKKATLİ OLSUN'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Mehmet Halefoğlu, "Arkadaşlarım beni arayarak neden telefon numaramı değiştirdiğimi sordu. Bunun üzerine gerçek ortaya çıktı. Şüpheliler hem sanal medya listemdeki arkadaşlarıma mesaj atmış hem de bulabildiklerinin telefon numaralarına mesajlar gönderip para istemiş. Çoğu arkadaşım beni arayıp, bu işin doğruluğunu sordu, ben de inanmamaları gerektiğini söyledim. Sonrasında da kendi sanal medya hesabımdan paylaşım yaparak herkesi bilgilendirdim. Kimse mağduriyet yaşamasın. İnsanlar bu tip dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olsun, kimseye inanmasın. Adımı kullanarak başka isim adı altında IBAN numarası verenlere lütfen kimse itibar etmesin. Herkes bu konuda çok dikkatli olsun" dedi.

'DOSTLUĞUMUZA İSTİNADEN ÇOK İNCELEMEDİM'

Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin ise Halefoğlu ile dostlukları nedeniyle dolandırıcılara inanıp, 20 bin TL gönderdiğini anlattı. Sakin, "Benden noterde olduğunu belirterek, acilen 700 bin TL istendi. Ben de Halefoğlu ile dostluğumuza istinaden çok incelemedim. 700 bin TL param olmadığını söyleyip, 20 bin TL gönderdim. Daha sonra görüntülü arayarak görüşmek istedim, telefonumu açmadı. Sonra Halefoğlu'nun kendi cep telefonu numarasını aradığımda gerçek ortaya çıktı. Kişinin dolandırıcı olduğunu ve farklı bir kimlik ile IBAN numarası gönderdiğini fark ettim. İkinci gün mesajlaşmaya devam ettik, parayı ödeyeceğini de söyledi. Ancak bir daha ulaşamadım. İnsanlar çok dikkatli olsun, dolandırıcılıklar arttı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı'da Muhtarın Adıyla Dolandırıcılık - Son Dakika

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