Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri üreten 4 işletme mühürlendi

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri üretilen ruhsatsız 4 işletme mühürlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet ile İlçe Tarım müdürlükleri ve zabıta ekipleri, 4 işletmede sağlıksız koşullarda süt ve süt ürünleri imal edildiğini belirledi.

Adreslere giden ekipler, hijyen kurallarına uyulmayan 4 işletmenin de ruhsatsız olduğunu tespit etti.

Mühürlenen işletmelerde, satışa hazır süt ve süt ürünlerine el konuldu.