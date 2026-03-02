Reyhanlı\'da Satranç Etkinliği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Yeşilay tarafından satranç etkinliği organize edildi.
Yeşilay Reyhanlı Şubesince "Akıllı Ol, Bağımlı Olma" sloganıyla Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler satranç oynadı.
Etkinlik sonunda öğrencilere, bağımlılık konusunda bilgilendirme yapıldı.
