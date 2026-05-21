Reyhanlı\'da Su Baskınları

REYHANLI'DA SU BASKINLARI

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Reyhanlı ilçesinde su baskınları yaşandı. Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde birçok evin bodrum ve giriş katlarını su bastı. Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışmalara devam ediyor.

Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay),