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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırındaki sulama kanalında bir kişinin sürüklendiği ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda sudan çıkarılan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kimlik tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu
14.01.2024 - 16:41,
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

İlçenin Suriye sınırındaki sulama kanalında bir kişinin sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkeğin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından kimlik tespiti ve otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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