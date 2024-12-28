Reyhanlı Karayolunda Yoğun Sis Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

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Reyhanlı karayolunda sis etkili oldu. Yoğun sis görüş mesafesini 5 ile 10 metreye kadar düşürürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde Antakya- Reyhanlı karayolunda yoğun sis etkili oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin 5- 10 metreye kadar düştüğü sisli yolda güçlükle ilerleyebildi. Yoğun sis, bölgede etkisini sürdürüyor.