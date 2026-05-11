Reyhanlı Katliamı'nda 13. Yıl Anması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı Katliamı'nda 13. Yıl Anması

11.05.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Başkanları, Reyhanlı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anarak adalet çağrısında bulundu.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Reyhanlı Katliamı'nda yaşamını yitirenleri anarak "Bu topraklarda yaşanan hiçbir katliam karanlıkta kalmamalı, hakikat açığa çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Reyhanlı Katliamı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hatimoğulları, paylaşımında "13 yıl önce bugün Reyhanlı'da bu ülkenin hafızasına kazınan büyük bir acı yaşandı… Reyhanlı Katliamı'nda yaşamını yitiren 53 canımızı saygıyla anıyor; ailelerinin dinmeyen acısını yürekten paylaşıyorum. Bu topraklarda yaşanan hiçbir katliam karanlıkta kalmamalı; hakikat açığa çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir. Adalet ve barış için hafızanın izinden yürümeye devam edeceğiz. Reyhanlı'yı unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakırhan da açıklamasında, "Reyhanlı Katliamı'nın 13. yılında, yaşamını yitiren 53 yurttaşımızı saygı ve özlemle anıyorum. Böylesi büyük acıların üzeri örtülemez. Faillerin ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi, toplumsal vicdanın gereğidir. Katliamların karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, hakikat ve adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Reyhanlı Katliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız" diye kaydetti.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Reyhanlı Katliamı'nda 13. Yıl Anması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı
Abdullah Kavukcu Osimhen’in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam Abdullah Kavukcu Osimhen'in bonservisi için rakam verdi: O paraya bile satmam
Şampiyon Shakhtar Donetsk Arda Turan Ukrayna’da tarih yazdı Şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan Ukrayna'da tarih yazdı

14:01
Yok artık Mbappe Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
Yok artık Mbappe! Kulübe telefon açıp bakın ne dedi
13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 14:14:58. #7.13#
SON DAKİKA: Reyhanlı Katliamı'nda 13. Yıl Anması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.