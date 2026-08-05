Düğün konvoyunun sonu karakolda bitti: 6 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

KONVOY KAVGASINDA 3 YARALI

Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Ağustos'ta düğün konvoyunda çıkan ve 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

ADRESLERİNDE CEPHANELİK ÇIKTI

Ekipler olayla bağlantıları olduğu tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 37 fişek ele geçirildi.