Reynders'in Rusya incelemesini Belçika istihbarat yetkilisinin önlediği iddia edildi - Son Dakika
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Reynders'in Rusya incelemesini Belçika istihbarat yetkilisinin önlediği iddia edildi

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EUobserver, Belçika Devlet Güvenlik Servisinde üst düzey bir yetkilinin Reynders'in Rusya ile olası bağlantılarına ilişkin incelemeyi önlemeye çalıştığını iddia etti. İddia, 2022'deki WhatsApp yazışmalarına ve beş istihbarat görevlisinin ifadelerine dayandırılıyor.

Kara para aklama suçlamasıyla soruşturulan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun adaletten sorumlu eski üyesi Didier Reynders hakkında, Rusya ile olası bağlantılarının araştırılmasının engellenmeye çalışıldığı iddiası ortaya atıldı.

Brüksel merkezli EUobserver'ın haberine göre, Belçika Devlet Güvenlik Servisinin üst düzey yetkililerinden Hugues Brulin'in, teşkilatın Reynders'in olası Rusya bağlantılarını incelemesini önlemeye çalıştığı ileri sürüldü.

Haber, Reynders ile Brulin arasında 2022'de yapılan WhatsApp yazışmalarına ve mevcut ve eski beş Belçikalı istihbarat görevlisinin ifadelerine dayandırıldı.

Yazışmalarda görünürde istihbarat teşkilatındaki personel değişikliklerinin konuşulduğu, Brulin'in "İş büyük ölçüde tamamlandı." ifadesini kullandığı, Reynders'in de kendisini yaptığı çalışma dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

EUobserver'a konuşan istihbarat görevlileri ise bu mesajlarda sözü edilen "işin", Reynders'in Rusya ile olası bağlantılarının araştırılmasını engellemek olduğunu iddia etti.

Haberde, Brulin'in bu bağlantılara ilişkin bilgi veren bir kişiye karşı nasıl "karşı saldırıya" geçilebileceği konusunda da Reynders ile yazıştığı öne sürüldü.

Söz konusu yazışmaların, Reynders hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasının delilleri arasında bulunduğu bildirildi.

Rusya bağlantıları ayrıca inceleniyor

Reynders'in Rusya ile olası bağlantıları, kara para aklama soruşturmasından ayrı bir incelemenin konusunu oluşturuyor. Araştırmacı gazetecilik platformu Follow the Money, bu incelemede Reynders'in Rus iş insanı Oleg Deripaska ile ilişkilerinin ele alındığını bildirmişti.

Brüksel savcılığı tarafından Eylül 2025'te yapılan açıklamada da Reynders'in Moskova ile bağlantılarının yeniden incelendiğini doğrulamıştı.

Deripaska, AB ve ABD'nin yaptırım listesinde bulunuyor.

Kara para aklama soruşturması

Reynders hakkındaki kara para aklama soruşturması ise Milli Piyango ve Mali Bilgi İşlem Biriminin (CTIF) şüpheli işlemlere ilişkin bildirimlerinin ardından kamuoyuna yansımıştı.

Milli Piyango, bir satış noktasında uzun süre boyunca olağan dışı miktarda elektronik bilet kullanıldığını belirlemesinin ardından 2022'de federal savcılığa bildirimde bulunmuştu. CTIF de aldığı ihbar üzerine şüpheli işlemleri savcılığa iletmişti.

AB Komisyonundaki görevinin Kasım 2024'te sona ermesinden birkaç gün sonra evinde arama yapılan Reynders'e, 2025'te resmen kara para aklama suçlaması yöneltildiği bildirilmişti.

Bu soruşturmada, Reynders'in hesaplarına giren yaklaşık 1 milyon avronun kaynağı ile şans oyunları üzerinden yapılan işlemler inceleniyor.

Şüpheli işlemleri yetkili makamlara bildirmediği iddiasıyla soruşturulan ING Belçika ise Mayıs 2026'da 1,6 milyon avroluk uzlaşma ödemesi yapmıştı. Brüksel savcılığı, uzlaşmanın banka açısından suçun kabulü anlamına gelmediğini açıklamıştı.

2019-2024 döneminde AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi olarak, 1999'dan 2019'a kadar da Belçika federal hükümetinde sırasıyla maliye, dışişleri ve savunma bakanı olarak görev yapan Reynders, hakkındaki kara para aklama suçlamalarını reddediyor.

Kaynak: AA
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