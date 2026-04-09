Reyşaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.'de Sermaye Artırımı ve Kullanılmayan Rüçhan Hakları

Reyşaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS), kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesini 119.350.000 TL'den 250.000.000 TL'ye artırdı. Bedelli sermaye artırımı, rüçhan hakkı kullandırılarak gerçekleştirildi ve toplamda 130.650.000 TL'lik rüçhan hakkı kullanım tutarına ulaşıldı. Rüçhan hakkı kullanım oranı yüzde 109,46795 olarak belirlendi.

Rüçhan hakkı kullanım süresi 16 Nisan 2021'de başlayıp 30 Nisan 2021'de sona erdi. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 242.620,015 TL olarak açıklandı. Kalan paylar, 5-6 Mayıs 2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulacak. Satış, nominal bedelin altında kalmamak kaydıyla piyasada oluşacak fiyattan gerçekleştirilecek.

Şirket, sermaye artırımına ilişkin SPK'ya yapılan başvurunun 8 Nisan 2021'de onaylandığını ve artırılan sermayeyi temsil eden payların kaydi pay niteliğinde olduğunu bildirdi. Kamuoyu ve yatırımcılar bilgilendirildi.