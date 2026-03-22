Rheinland-Pfalz'ta CDU zaferi

22.03.2026 20:41
Almanya'da Rheinland-Pfalz'ta CDU, 35 yıl aradan sonra seçimi kazanarak birinci oldu.

Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi seçimini, 35 yıl aradan sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kazandı.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre yaklaşık 3 milyon seçmenin bulunduğu Rheinland-Pfalz'ta CDU, oyların yüzde 30,5'ini alarak birinci oldu.

35 yıldır Rheinland-Pfalz Eyaleti'ni yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD), 2021 seçimlerine göre oylarını 8,7 puan düşürerek yüzde 27 ile ikinci sırada yer aldı.

Bu oran, SPD'nin eyalet tarihinde aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oylarını 11,7 puan artırarak yüzde 20'ye ulaştı. Yeşiller Partisi ise oylarında 1,8 puan düşüş yaşayarak yüzde 7,5 oy aldı.

İlk tespitlere göre 101 sandalyeli eyalet meclisinde CDU 36, SPD 32, AfD 24 ve Yeşiller ise 9 sandalyeye sahip olacak. Bu sonuçlara göre, AfD'nin iktidara gelmemesi için CDU ve SPD'nin koalisyon kurması bekleniyor.

Seçimi kazanan CDU'nun eyalet başbakan adayı Gordon Schnieder, aynı zamanda Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder'in kardeşi.

Sol Parti (Die Linke) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ise seçim barajını aşamayarak eyalet meclisinde temsil edilemeyecek.

Kaynak: AA

