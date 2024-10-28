Richmond'da Bal Kabağı Festivali

RICHMOND, 28 Ekim (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletinin Richmond kentindeki bir bal kabağı tarlasında bal kabakları taşıyan insanlar, 27 Ekim 2024.
Richmond'da halk sonbahar mevsimini ve bal kabağı hasadını kutlamak için geleneksel bal kabağı tarlası etkinliklerine katıldı. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
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