Riskli Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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Riskli Bina Boşaltıldı

Riskli Bina Boşaltıldı
15.07.2026 11:45
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Atakum'da inşaat çalışması sonucu çatlak oluşan bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın kazı çalışması sırasında risk oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Körfez Mahallesi 5072. Sokak'ta yapılan bir inşaat kazısının bitişiğindeki 5 katlı apartmanın duvarlarında çatlak ve kısmi çökme oluştu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Barınma ihtiyacı bulunan 2 aile AFAD misafirhanesine yerleştirildi, bir aile ise yakınlarının yanına götürüldü.

Yapılan incelemede, bina çevresindeki kaldırımlarda da çatlaklar oluştuğu, istinat duvarı ile bina arasında yaklaşık 5 santimetre açıklık meydana geldiği belirlendi.

Atakum Belediyesi Afet İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede çalışma yürüttü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Atakum, Samsun, İnşaat, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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