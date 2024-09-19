Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali Başlıyor

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Rixos Tersane İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen "Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali" kapsamında açık hava konserleri gerçekleştirilecek.

Festivalde yarın Zeynep Bastık ile Kenan Doğulu sahne alacak. Motive ve Sertab Erener 21 Eylül'de, KÖFN, Sıla ve Murat Dalkılıç ise 22 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Festival bugün 19.30'da tekne ve gondol geçit töreniyle başlayacak. Yarın liselerarası kürek yarışmaları ve kağıt bot yarışları, yelkenli ve kürek deneyimleri, çocuklar için eğitici atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Yarın ayrıca Anadolu Ateşi gösterisi ile akrobat şovları gerçekleştirilecek.