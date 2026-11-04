Riyad'da erken uyarı sistemi devreye alındı, halka güvenli oda uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Riyad'da erken uyarı sistemi devreye alındı, halka güvenli oda uyarısı yapıldı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye alındığını duyurdu. Halka pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçmesi ve binadan çıkmaması çağrısı yapıldı, kısa süre sonra tehlikenin geçtiği bildirildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Riyad kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı ifade edildi.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısının yapıldığı açıklamada, dışarıda olanların da korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün kısa süre sonra yaptığı açıklamada??????? da tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanGüncelRiyadDünyaSon Dakika

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