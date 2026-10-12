Riyad'daki enerji forumunda Katar ve Suudi Arabistan işbirliği mutabakatı imzaladı

Katar ile Suudi Arabistan, petrol, doğal gaz, elektrik ve yenilenebilir enerji dahil çeşitli alanlarda işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 17. Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı marjında, Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kaabi ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman tarafından imzalanan mutabakat kapsamında iki ülke enerji sektöründe ortak işbirliği yapacak.

Mutabakat kapsamında iki ülke, petrol, doğal gaz ve bunların türevlerinin yanı sıra rafinaj, petrokimya, elektrik, temiz hidrojen ve türevleri, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve depolama alanlarında işbirliğinde bulunacak.

Emisyonların azaltılması ve sürdürülebilirlik alanlarında ise karbon yakalama, taşıma, yeniden kullanım ve depolama çözümleri gibi iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye yönelik teknolojilerde ortak çalışmalar yürütülecek.

Mutabakat ayrıca, ilgili uluslararası girişimler ve çerçeveler kapsamında enerji, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında iki ülkenin işbirliği ve koordinasyonunun geliştirilmesini kapsayacak.

17. Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı

Uluslararası Enerji Forumu Bakanlar Toplantısı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan, İtalya ve Nijerya'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

"Yeni Bir Çağda Enerji Güvenliği ve Ortak Hedefler" temasıyla enerji bakanlarını, sektör yöneticilerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren toplantıda, jeopolitik gerilimler ve arz kesintileri karşısında enerji altyapısının ve ticaret güzergahlarının korunması, tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile enerji yatırımlarının sürdürülmesi ele alınıyor.

Merkezi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Uluslararası Enerji Forumu (IEF), enerji üreten, tüketen ve transit ülkeler arasında diyaloğu geliştiren hükümetler arası bir platform olarak faaliyet gösteriyor. 65'ten fazla ülkeyi bir araya getiren forumun başlıca çalışma alanları arasında enerji güvenliği, piyasa şeffaflığı ve enerji dönüşümü bulunuyor.