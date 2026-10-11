Riyad'daki Kral Halid Havalimanı saldırısında 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan'da Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 309 kişi yaralandı; olayda ölü sayısı 12, yaralı sayısı 309 oldu.
Suudi Arabistan: Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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