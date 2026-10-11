Riyad'daki Kral Halid Havalimanı saldırısında 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Riyad'daki Kral Halid Havalimanı saldırısında 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan'da Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 309 kişi yaralandı; olayda ölü sayısı 12, yaralı sayısı 309 oldu.

Suudi Arabistan: Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na dün düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Suudi ArabistanSaldırıGüncelRiyadSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni dönem Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak
Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
90’ların unutulmaz sesi Sibel Alaş’ın son hali dikkat çekti 90'ların unutulmaz sesi Sibel Alaş'ın son hali dikkat çekti
Okan Bayülgen’in 17 yaşındaki kızı İstanbul’dan büyük başarı Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
00:07
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid
Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
23:34
Gözü kulağı orada İsmail Kartal’dan Aston Villa vurgusu
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu
23:32
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
23:32
Tokat’ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
Tokat'ta bin 400 kişi hastanelere başvurdu, vatandaşlara içme suyu için uyarı yapıldı
23:28
TFF’de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 01:14:01. #7.13#
SON DAKİKA: Riyad'daki Kral Halid Havalimanı saldırısında 12 kişi öldü, 309 kişi yaralandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei