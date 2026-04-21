Rıza Kayaalp 13. Kez Avrupa Şampiyonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 13. kez Avrupa şampiyonu olan ve tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabındaki tebrik mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa şampiyonluğunu 13. kez kazanarak milletimize bir kez daha büyük bir gurur yaşatan, Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde en fazla altın madalya kazanan grekoromen güreşçi olarak adını zirveye yazdıran sporcumuza başarılarının devamını diliyorum."