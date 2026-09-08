Rize Ardeşen\'de silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde S.T. tarafından tabancayla vurulan Veysel Kalaycı (29), ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Motosikleti ile yolda ilerleyen Volkan Kalaycı, karşılaştığı S.T. tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu. Kurşunların isabet ettiği Kalaycı, kanlar içinde kalıp yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ardından yaralı ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.