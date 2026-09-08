Rize Ardeşen'de silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Rize Ardeşen'de silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Rize Ardeşen\'de silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde motosikletiyle ilerleyen Veysel Kalaycı, karşılaştığı S.T. tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla vurularak ağır yaralandı. Ameliyata alınan Kalaycı'nın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde S.T. tarafından tabancayla vurulan Veysel Kalaycı (29), ağır yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir banka şubesi önünde meydana geldi. Motosikleti ile yolda ilerleyen Volkan Kalaycı, karşılaştığı S.T. tarafından bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu. Kurşunların isabet ettiği Kalaycı, kanlar içinde kalıp yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ardından yaralı ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının, sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize Ardeşen'de silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Ardeşen'de silahlı saldırıda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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