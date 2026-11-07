Rize Çamlıhemşin\'deki Kavrun Yaylası\'nda kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetre oldu

Rize Çamlıhemşin'deki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetre olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu ve kalınlık yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Yaylacılar köye dönüş hazırlığına başlarken bazı sürücüler karda zorlandı, karla kaplı manzara dronla görüntülendi.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan yayla dronla görüntülendi.
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası'na kar yağdı. Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı. Bazı sürücüler karda ilerlemekte zorlanırken, kar yağışının tadını çıkarmak isteyenlerde yaylaya çıkarak fotoğraf çekildi. Kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken, karla kaplı zirvelerdeki seyirlik manzara dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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