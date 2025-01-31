Rize'de Anız Yangını Ormana Sıçradı - Son Dakika
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Rize'de Anız Yangını Ormana Sıçradı

Rize\'de Anız Yangını Ormana Sıçradı

Rize'nin Pazar ilçesinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ekipleri ve orman işçilerinin 8 saatlik mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

31.01.2025 10:01  Güncelleme: 10:02
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RİZE'nin Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde çıkan anız yangını, ormana sıçradı. 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Pazar ilçesi Ortaırmak köyünde dün öğle saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ormana sıçradı. Duman ve ateşi gören köylülerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınamazken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerinden uzaktaki yangına itfaiye ekipleri ulaşmakta zorlanırken, orman işçileri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: DHA

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