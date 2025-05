Rize\'de "Arayış Şifa" konulu panel düzenlendi

Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğunca "Arayış Şifa" konulu panel organize edildi.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Güllüoğlu, Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, "Mananın Peşinde" başlıklı sunum yaptı.

Güllüoğlu, panelin ardından gazetecilere, zor ancak anlamlı bir konuyu konuştuklarını söyledi.

İyi olmanın, anlam arayışının çok önemli bir parçası olduğunu belirten Güllüoğlu, "İyi toplumlar, iyi insanlardan oluşur. Yoksa sadece refah düzeyinin gelişmesi bir toplumun iyi olması için yetmez. Buradaki arkadaşlarımızın ve bizim iyi olmamız, toplumumuzun daha iyi bir toplum olmasına katkı sağlar." dedi.

Güllüoğlu, arayışı engelleyen ve arayışı destekleyen meseleler olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yazık ki günümüzdeki tüketim toplumu, bu arayışı engelleyen meselelerden birisi. Çok hızlı bir hayat yaşıyoruz. Aramaya vaktimiz kalmıyor. Her an her şeyi hızlı tüketmeye çalışıyoruz. Bu halbuki aslında sorgulamamıza sebep oluyor. Sokrates, 'Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez' der. Bizim hayatı ve yaptığımız işi sorgulamamız gerekir. Bir taraftan da yalnızlık hissi artıyor. O yüzden yalnızlık hissi de insanların hayatı sorgulamasına sebep oluyor. Bence Sokrates'in o sözü, güzel bir söz. Hayatı sorgulamak lazım ki yaşamaya değer bir hayatımız olsun."

Panele, Vali İhsan Selim Baydaş, İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İl AFAD Müdürü Mehmet Salih Avcı, diğer davetliler ve öğrenciler katıldı.